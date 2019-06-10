أخبار × 24 ساعة.. اليوم الأخير لتشغيل قطارات العيد الإضافية للعائدين من الصعيد

إعداد – وائل ربيعى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

منظمة الصحة العالمية: منظومة التأمين الصحى الجديد تراعى الفئات غير القادرة

المستشفيات على الرادار.. نظام إلكترونى لتتبع دورة العمل عن بعد بـ400 مستشفى.. يسمح بالتواصل للكشف عن نسب الإشغال والحضور وبيانات العمليات والرعايات.. وموقع إلكترونى بخرائط "جى بى إس" للتعريف بمواقع المنشأت

"المعامل المركزية" تحذر من نقص هرمون النمو فى الطفولة: يسبب التقزم وقصر القامة

ننشر نموذج إجابة امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوى 2019

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

كنترولات الثانوية العامة تنتهى من وضع الأرقام السرية لكراسات بوكليت امتحان العربى.. بدء تصحيح العينة العشوائية غدا.. تعليمات بمراعات الدقة ونموذج الإجابة بالتصحيح.. وقرابة 10 آلاف مصحح يقدرون الدرجات فى المادة

الرى ترفع المخلفات من ترعة بسنتواى بمحافظة البحيرة

الرى: إعادة تشغيل محطة العكرشة على مصرف الجبل الأصفر القديم.. صور

قبل 150 ساعة من استقبال الركاب.. 11 معلومة عن أحدث مراحل مترو مصر الجديدة

السكة الحديد: اليوم آخر آيام تشغيل القطارات الإضافية بالعيد للعائدين من الصعيد

مخزون القمح يكفى 4 أشهر.. واستمرار إنتاج الدقيق لتوفير الخبز المدعم

"الثروة الحيوانية" تحدد 10 إجراءات تنفيذية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان

صناعة الدولارات المنسية.. إطلاق أول بورصة وسوق حر لتسويق منتجات زهور القطف والزنية ونباتات الطبية والعطرية والورود هو الحل.. فتح أسواق لزيادة الصادرات.. وخبراء يضعون روشتة لإنقاذها.. و4 مناطق واعدة لزراعتها

كهرباء شمال القاهرة تتمكن من استرداد 29 مليون جنيه من سرقات التيار

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

9 دبلومات مهنية تمنحها جامعة القاهرة.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم