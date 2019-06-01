85 % من مدارس القليوبية تؤدى امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوى على التابلت

القليوبية إبراهيم سالم

أدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على جهاز التابلت بنسبة وصلت الي 85% إجمالي مدارس المحافظة، فيما أدي طلاب المدارس التي هي خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت، وذلك في ختام ايام الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه تم تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية خلال فترة سير الامتحانات للصف الأول الثانوي ، والتي بدأت منتصف مايو الماضي وتنتهي اليوم السبت الأول من يونيو، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.

وأكد "عجلان"، أن المديرية تسعي حاليا على الانتهاء من أعمال التصحيح لمواد الصف الأول الثانوي، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019م، حيث أدي 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية، على أن تنهي المديرية من أعمال التصحيح نهاية الأسبوع الجاري.