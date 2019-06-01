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72 سيارة لتأمين ساحات الصلاة والحدائق ببنى سويف فى عيد الفطر

السبت، 01 يونيو 2019 03:15 م
72 سيارة لتأمين ساحات الصلاة والحدائق ببنى سويف فى عيد الفطر اسعاف-ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد الدكتور إسلام عساف مدير مرفق الإسعاف ببنى سويف على تخصيص 72 سيارة لتأمين ساحات الصلاة والحدائق خلال احتفالات عيد الفطر بالمحافظة .
 
وأضاف عساف فى بيان له اليوم، إن خطة تأمين عيدالفطر  تشمل الدفع ب 25 سيارة إسعاف لتأمين ساحات الصلاة التى وافقت عليها مديرية الأوقاف بمدينة بنى سويف العاصمة و شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة ، والمراكز السبع الإدارية من الواسطى شمالا  إلى الفشن جنوبا.
 
وتابع: سوف ندفع ب 47  سيارة أخرى لتأمين تجمعات المواطنين واحتفالاتهم داخل الحدائق والمتنزهات العامة و الأندية وكذلك كورنيش النيل ، و أيضا حديقة الحيوان التى ندعمها بسيارتين تتمركزان داخلها نظرا للإقبال الملحوظ عليها .
 
 

احتفالات عيدالفطر

مرفق اسعاف بنى سويف

حديقه الحيوان

ساحات الصلاه

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