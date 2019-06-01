72 سيارة لتأمين ساحات الصلاة والحدائق ببنى سويف فى عيد الفطر

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور إسلام عساف مدير مرفق الإسعاف ببنى سويف على تخصيص 72 سيارة لتأمين ساحات الصلاة والحدائق خلال احتفالات عيد الفطر بالمحافظة .

وأضاف عساف فى بيان له اليوم، إن خطة تأمين عيدالفطر تشمل الدفع ب 25 سيارة إسعاف لتأمين ساحات الصلاة التى وافقت عليها مديرية الأوقاف بمدينة بنى سويف العاصمة و شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة ، والمراكز السبع الإدارية من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا.

وتابع: سوف ندفع ب 47 سيارة أخرى لتأمين تجمعات المواطنين واحتفالاتهم داخل الحدائق والمتنزهات العامة و الأندية وكذلك كورنيش النيل ، و أيضا حديقة الحيوان التى ندعمها بسيارتين تتمركزان داخلها نظرا للإقبال الملحوظ عليها .