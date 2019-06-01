7 حقوق حصرية من "الكاف" لاستغلال بطولة الأمم للترويج السياحى

كتبت آمال رسلان

وقعت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عقدا مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" لتكون راعيا إقليميا رسميا لبطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم لعام 2019، وذلك فى ضوء استضافة مصر لهذه البطولة خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلو فى إطار حرص وزارة السياحة على استغلال الأحداث العالمية الكبرى للتسويق لمصر دوليا.

ويمنح البروتوكول لوزارة السياحة عدد من الحقوق لإستغلالها فى الترويج السياحى لمصر: