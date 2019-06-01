46 ساحة ومركز شباب لأداء صلاة عيد الفطر بإسنا وأرمنت.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ منصور صقر مدير إدارة أوقاف مدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تم تحديد 46 ساحة ومركز شباب لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بإسنا وأرمنت، مؤكداً أنه يجري حالياً تجهيز تلك الساحات لاستقبال المواطنين بعد فجر يوم العيد، حيث أكد وكيل الوزارة الشيخ سيد محمد عبد الدايم أن أية محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة من الأوقاف سيعتبر افتئات على الدين والدولة، وسيتم مواجهة أى مخالفة بمنتهى الحسم.

وأضاف مدير إدارة أوقاف إسنا لـ"اليوم السابع"، أن الساحات التي تم تحديدها لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك بإسنا وأرمنت، تشمل مايلي: (ساحة مركز شباب الشغب، وساحة النور المحمدي بالدبابية، وساحة أبو فرغلي بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، ساحة غرب كوبرى المحاميد بحري، ساحة مركز شباب الرياينة، أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، السوق بأرمنت الحيط، أمام كوبرى الرزيقات بحرى، مركز شباب المحاميد قبلى، ساحة مركز شباب المحاميد، ساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحج النوبي بعزبة على بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا، ساحة مسجد علي عبد الحليم، ساحة الملعب الخماسي بالعديسات قبلي، ساحة السيدة زينب بالمساوية).