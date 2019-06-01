400 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى

كتب إسماعيل رفعت

أحيا أكثر من 400 ألف مسلم ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك بصلاتى التهجد والتراويح، رجاء إجابة الدعاء فى ليلة القدر.

وشهد المسجد الأقصى المبارك فى فلسطين زحاما شديدا رصدتها صور لرصد الحالة والطقس الدينى لمسلمى العالم وفى الدول الإسلامية.