سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 05:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

400 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى

السبت، 01 يونيو 2019 04:56 ص
400 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى المصلون
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيا أكثر من 400 ألف مسلم ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك بصلاتى التهجد والتراويح، رجاء إجابة الدعاء فى ليلة القدر.

 

وشهد المسجد الأقصى المبارك فى فلسطين زحاما شديدا رصدتها صور لرصد الحالة والطقس الدينى لمسلمى العالم وفى الدول الإسلامية.


ليله القدر

المسجد الأقصى

التهجد

التراويح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دموع المصلين بمسجد عمرو بن العاص بشاير الفرج فى ليلة القدر

السبت، 01 يونيو 2019 12:46 ص

ليلة القدر بألف شهر نزل فيها القرآن من بيت العزة.. سميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة .."اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى" دعاء النبى.. صفاء سمائها وسطوع نورها وطمأنينة القلب فيها أبرز علاماتها

الجمعة، 31 مايو 2019 06:25 م

دعاء ليلة القدر .. اعرف الدعاء المستحب

الخميس، 30 مايو 2019 11:52 م

علامات ليلة القدر .. تعرف عليها فى نقاط

الخميس، 30 مايو 2019 11:29 م

7 علامات لليلة القدر توضحها دار الإفتاء.. أبزرها شمس لا شعاع لها

الخميس، 30 مايو 2019 10:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة