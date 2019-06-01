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28 مديرية بيطرية تكثف حملاتها بأسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض فى العيد

السبت، 01 يونيو 2019 06:00 ص
28 مديرية بيطرية تكثف حملاتها بأسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض فى العيد خدمات بيطرية - صورة أرشيفية
كتب عز النوبى

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كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى 28 مديرية الطب البيطرى بجميع محافظات الجمهورية، حملاتها وتشديد عمليات الرقابة والتفتيش على أسواق وشوادر ومنافذ اللحوم ومحال الجزارة، وأماكن تصنيع وبيع وتداول وأسواق وعرض اللحوم، للتأكيد على سلام المعروض وضبط المخالفين مع اقتراب عيد الفطر .

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه من خلال غرف العمليات المشكلة للمتابعة والتنسيق بين المحافظات المختلفة، تلقى بلاغات المواطنين حول أى مخالفات فى هذا الشأن من خلال الخط الساخن، موضحًا أن أولوية الحملات التفتيشية هى ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.

 وأضاف التقرير، أن الأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش عن اللحوم مستمرة بمختلف المحافظات وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغيير الإيجابى لسلوكيات الأفراد فى إدراك دور الحكومة فى الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح التقرير، أن الحملات تشمل الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم فى الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.

وتابع التقرير، أن تنفيذ الإجراءات المتبعة والحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصة مع زيادة طلب الاستهلاك فى الأعياد والمناسبات، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.


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