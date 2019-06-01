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2 مليون دولار تعويض للجمهور من أى خطأ فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية

السبت، 01 يونيو 2019 12:02 م
2 مليون دولار تعويض للجمهور من أى خطأ فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الأفريقية
كتب هانى الحوتى

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- التأمين على أفراد بعثة الكاف عن الحوادث والوفاة مقابل 200 ألف دولار

تعاقد الاتحاد المصرى لكرة القدم، مع إحدى أكبر شركات التأمين فى مصر، للتأمين على بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تعقد خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.
 
 
وتغطى وثيقة التأمين، المسئولية المدنية لاتحاد الكرة عن تنظيم البطولة، والتى تشمل أى أضرار للجماهير أو المنشآت نتيجة خطأ فى تنظيم الحدث، ويصل مبلغ التعويض إلى 2 مليون دولار، وليس نتيجة شغب متعمد من الجماهير.
كما تغطى الوثيقة الحوادث الشخصية التى تؤدى إلى الوفاة والعجز الكلى أو العجز الجزئى نتيجة حادث، لأعضاء بعثة الكاف أثناء تواجدهم داخل جمهورية مصر العربية، وإشرافهم على البطولة وذلك في حدود 200 ألف دولار للفرد الواحد.
 
 
وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
 
 
ووقعت وزارة السياحة، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، عقدا مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، لتكون راعيا إقليميا رسميا لبطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم لعام 2019، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة على استغلال الأحداث العالمية الكبرى للتسويق لمصر دوليا، وهو ما يتضمنه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.
 
 
وأشارت وزارة السياحة، إلى أهمية استضافة مصر لهذا الحدث الرياضى الهام على أرضها، خاصة أن آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة كان فى عام 2006، لافتة إلى أن هذا يعكس ثقة العالم فى قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، ويأتى تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.
 
 
وأكدت وزارة السياحة، على أهمية دعم البطولات الرياضية الدولية، حيث تجذب البطولات الرياضية الكبرى، مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية، ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من كل مكان.

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اتحاد كرة القدم

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