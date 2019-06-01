10 ملامح أساسية لمنظومة المخلفات.. أهمها توفير 1.25 مليون فرصة عمل

كتبت آية دعبس

فى الاجتماع الأخير الذى جمع عدة جهات حكومية لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة، والتى تأتى فى إطار تحقيق أهداف البعد البيئى ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، تم الإعلان عن مجموعة من ملامح تلك المنظومة، من أبرزها:

1 – البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان ليشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

2 – البدء فى تطوير البنية التحتية من خلال رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية وتوفير المعدات المطلوبة.

3 - توفير التمويل اللازم للبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات.

4 – تهدف المنظومة إلى مكافحة البطالة وإتاحة حوالى 1.25 مليون فرصة عمل.

5 - رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حاليا وإقامة عدد من الخطوط الجديدة.

6 - إنشاء عدد من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية.

7 – تسهم فى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويًا والخاصة بتكلفة التدهور البيئى.

8 – تساعد فى الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصرى نتيجة وجود المقالب العشوائية.

9 – بتنفيذ هذه المنظومة بدءاً من مرحلة الجمع والفرز مروراً بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن، سيتم الاستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يتم الاستفادة منها فى (الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء).

10 – توفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين فى تدوير المخلفات.