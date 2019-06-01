وكيل شباب الغربية:مستعدون لاستقبال المواطنين لمتابعة نهائى دورى أبطال أوروبا

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن هناك أعمال تطوير يشهدها مركز الشباب، لتطوير المبني الإدارى والملعب بعد أن تم إدراج تطوير المركز فى خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب.

وأشار إلى أن المديرية جهزت مراكز الشباب على مستوى المحافظة، لاستقبال المواطنين لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.