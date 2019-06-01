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وكيل شباب الغربية:مستعدون لاستقبال المواطنين لمتابعة نهائى دورى أبطال أوروبا

السبت، 01 يونيو 2019 01:27 ص
وكيل شباب الغربية:مستعدون لاستقبال المواطنين لمتابعة نهائى دورى أبطال أوروبا مباراة ليفربول وتوتنهام..ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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أكد عبد العزيز البمبي خال اللاعب الدولى محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، عن عدم تنظيم مركز الشباب أى احتفالات اليوم السبت بمركز الشباب أثناء إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول المحترف في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح أمام توتنهام، نظرا لوجود أعمال تطوير بمركز الشباب، وعدم جاهزية مركز الشباب لاستقبال الجماهير لمتابعة المباراة.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن هناك أعمال تطوير يشهدها مركز الشباب، لتطوير المبني الإدارى والملعب بعد أن تم إدراج تطوير المركز فى خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب.

وأشار إلى أن المديرية جهزت مراكز الشباب على مستوى المحافظة، لاستقبال المواطنين لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

 

 

 


محمد صلاح

اخبار محافظه الغربيه

مركز شباب محمد صلاح

دورى ابطال اوروبا

الغربية

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