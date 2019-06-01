وفاة تاجر المخدرات فرانك لوكاس.. اعرف كان بيكسب كام فى اليوم؟

كتب محمد عبد العظيم

توفي تاجر المخدرات الأمريكى السابق فرانك لوكاس، والذى استوحيت منه الشخصية الرئيسية في فيلم "أمريكان جانجستر"، وذلك عن عمر ناهز 88 عاماً، ويعد "لوكاس"، من أشهر تجار المخدرات فى العالم، بسبب نشاطه الواسع وقدرته الكبيرة على حماية نفسه خلال عمليات بيع وشراء المخدرات.

وقال تاجر المخدرات الأمريكي الراحل مقابلة سابقة مع مجلة "نيويورك" عام 2000 إنه كان يكسب مليون دولار في اليوم في ذروة نشاطه وذلك لأن المستهلكين كانوا معجبين بشدة نقاء بضاعته، ووقدرته الكبيرة على توزيع المخدرات.

وروى فرانك لوكاس أنه نقل مخدرات فى نعوش عسكريين قضوا في حرب فيتنام، وهو ما دحضته الكثير من الأطراف الفاعلة خلال تلك الفترة، إلا أنه ورد في الفيلم، وذلك وفق ما ذكرته "الجاريان".

وتم إلقاء القبض على لوكاس فى عام 1975 لكنه تعاون مع السلطات الأمريكية فى الكثير من الملفات، وهو الأمر الذى أدى إلى الإفراج عنه بشروط عام 1981 فيما كان حكم عليه بالسجن 70 عاماً في 1976.