وصول 11 استاذ جامعى لمستشفى العريش العام للكشف وأجراء العمليات

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اليوم السبت مستشفى العريش العام 11 متخصص من 4 كليات طب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة من تخصصات مختلفة .

وأعلنت مستشفى العريش العام اليوم السبت، إن الأطباء يقومون بالكشف على المرضى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لهم مجانا وفقا لبروتوكول تعاون موقع بين الصحة والجامعات الأربعة، ويصل أسبوعيا دفعات من الأطباء من كافة التخصصات، ويستمر عملهم من السبت حتى مساء الخميس .

يذكر أنه تم ًتوقيع البروتوكول تحت رعاية لجنة تنمية وإعمار سيناء للنهوض بالخدمة الطبية فى محافظة شمال سيناء، ويتم من خلال البروتوكول إضافة الخدمة الطبية الملائمة والمتميزة لمواطنى المحافظة فى كافة التخصصات الطبية، وزيادة المهارات التدريبية والتعليمية للأطقم الطبية المختلفة من أطباء وتمريض وفنيين والنواحى الإدارية .