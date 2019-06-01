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وسائل إعلام قطرية: الجمعية الفلكية القطرية تتوقع العيد الأربعاء 5 يونيو

السبت، 01 يونيو 2019 12:08 ص
وسائل إعلام قطرية: الجمعية الفلكية القطرية تتوقع العيد الأربعاء 5 يونيو استطلاع القمر _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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توقعت الجمعية الفلكية القطرية، أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك فى قطر يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، علما بأن بدولة قطر تعتمد فى إعلان العيد على لجنة تحرى رؤية الهلال التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسائل إعلام قطرية.

 

وقال الدكتور خالد بن عبدالله تركى السبيعى رئيس الجمعية الفلكية القطرية فى تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن الهلال سيغيب فى مدينة الدوحة بعد ثلاث دقائق فقط من غروب الشمس فيها، أما أقصى مدة سيمكثها القمر فى الوطن العربى فستكون فى الرباط، إذ سيغيب بعيد غروبها باثنتى عشرة دقيقة فقط.

 

وأوضح السبيعى أن مكث القمر بعد غروب الشمس لبضع دقائق يعنى أنه يرتفع فوق الأفق المغبر بمقدار إصبع أو إصبعين فقط، وحيث إن إضاءته -المفترضة- ضئيلة جداً، فإن وهج الشمس، وغبار الأفق وقصر مدة المكث كفيلة بأن تمنع من رؤيته، أما يوم الثلاثاء فستصبح رؤية الهلال بعد غروب الشمس ممكنة لجميع بلدان الوطن العربي، وعليه، فإنه وبحسب علم الفلك فسيكون يوم /الثلاثاء/ الموافق الرابع من يونيو المقبل هو المتمم لشهر رمضان المبارك لجميع الدول التى تشترط الرؤية البصرية للهلال، وأن غرة شهر شوال ستكون يوم /الأربعاء/ الموافق الخامس من يونيو المقبل.ش

 


وسائل إعلام قطرية

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