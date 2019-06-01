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وزيرة السياحة: هدفنا تطوير القطاع للحفاظ على البيئة وتنمية المجتمعات المحلية

السبت، 01 يونيو 2019 11:24 ص
وزيرة السياحة: هدفنا تطوير القطاع للحفاظ على البيئة وتنمية المجتمعات المحلية رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان

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عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لقاءين تليفزيونيين مع ال BBC ، الأول مع المذيع الشهير Rajan F Datan ، والثانى مع  ‏BBC storyworks، تناولا الحديث عن أهمية تحقيق تنمية سياحية مستدامة في قطاع السياحة المصرى.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزيرة الحالية لدولة بلغاريا، للمشاركة فى المؤتمر المستدام للاستثمار فى السياحة Investing in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC) والذى انعقد يومى 30 و31 مايو بمدينة فارنا البلغارية. 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، خلال اللقاءات على حرص الوزارة على تعظيم تنافسية قطاع السياحة مع مراعاة الحفاظ على البيئة والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمعات المحلية، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق تأتي رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة في مصر تماشيا مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، كما وضعت وزارة السياحة مفهوم السياحة المستدامة، بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كركيزة أساسية في برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع .

وتحدثت الوزيرة عن أهمية إدماج ودعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية المختلفة، مؤكدة على ضرورة تنمية الوعى لدى هذه المجتمعات بأهمية صناعة السياحة وقيمتها وتأثيرها الإيجابي على حياتهم، ومساهمتها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقامت الوزيرة باستعراض تجربة مصر في تطوير قطاع السياحة، مؤكدة على الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة للقطاع إيمانا منها بأهمية السياحة في مصر كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي.


وزارة السياحة

السياحة المستدامة

السياحة الخضراء

اهداف التنمية المستدامة

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