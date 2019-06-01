سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: الإيرانيون قلقون إزاء أوضاعهم الاقتصادية أكثر من الحرب

السبت، 01 يونيو 2019 01:09 م
واشنطن بوست: الإيرانيون قلقون إزاء أوضاعهم الاقتصادية أكثر من الحرب ايرانيات
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه على الرغم من تزايد قلق الإيرانيين من تهديدات التحرك العسكرى من قبل إدارة ترامب، إلا أنهم يقولون إنهم يصارعون بالفعل الحياة اليومية فى ظل حرب اقتصادية بغض النظر عما إذا كان هناك حرب أم لا.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن العديد من الإيرانيين يعتبرون أنفسهم على شفا حرب فى ظل الاقتصاد المتداعى بسبب العقوبات الأمريكية المستمرة منذ عام، التى ساهمت فى التضخم ونقص الدواء والسلع الحيوية الأخرى، دون أى شعور بتخفيف الأعباء فى أى وقت قريب.

ونقلت الصحيفة عن مواطنين إيرانيين قولهم إن حياة الناس تزداد صعوبة كل يوم، ورغم الأمل الذى يحدو البعض إلا أنهم لا يعلمون الكثير عما يمكن أن يحدث، وقال بعض سكان طهران الذين أجرت معهم الصحيفة مقابلات عبر الهاتف وعبر الرسائل الصوتية المسجلة، إن الإيرانيين من الطبقة الوسطى أصبحوا يعملون بوظائف إضافية من أجل تلبية احتياجاتهم، وأصبحوا يصطفون بشكل متزايد ويخزنون الضروريات فى حالة النقص أو الحرب.

ويشير تقرير "واشنطن بوست"، نقلا عن الإيرانيين، إنه بعد عام من المصاعب المستمرة أصبح البعض يقوم بتخزين الضروريات الأساسية مثل الطعام المعلب وزيت الطبخ ويحاولون شراء الدولار واليورو مع استمرار انخفاض الريال الإيرانى.

وفى ظل تصعيد جديد للتوترات فى النزاع المستمر منذ أربعين عام بين الولايات المتحدة وإيران، يشير إيرانيون إلى أن القلق ليس منصبا على احتمال اندلاع حرب عسكرية، لكنهم متشائمون للغاية إزاء الوضع الاقتصادى، فقد أوقف كثيرون خططهم للحياة، والجميع ينتظر.


ايران

الايرانيين

الاقتصاد الايرانى

التصعيد ضد ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة