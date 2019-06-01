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هطول أمطار رعدية على نجران السعودية حتى الساعة 8 مساء

السبت، 01 يونيو 2019 03:02 م
هطول أمطار رعدية على نجران السعودية حتى الساعة 8 مساء امطار غزيرة-صورة ارشيفية
كتب مصطفى عنبر

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، اليوم،السبت،  من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة: نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار،وخباش، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

 

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 


السعودية

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نجران

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