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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

السبت، 01 يونيو 2019 11:28 م
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس الدكتور ممدوح غراب والزميلة إيمان مهنى
الشرقية إيمان مهنى

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فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية، حيث اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح  78.89%.

وقال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن إدارة القنايات جاءت فى المرتبة الأولى بنسبة نجاح 88.27% وتلتها إدارة غرب الزقازيق وفى المرتبة الثالثة إدارة ههيا.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019  بلغ 118981 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 664 لجنة فى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

 

 

 


الشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

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نتيجة الاعدادية بالشرقية برقم الجلوس

نتيجة اعدادية الشرقية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019

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اعدادية الشرقية

اليوم السابع بلس

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