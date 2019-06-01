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ننشر خريطة صادرات 10 أنواع من الخضر والفاكهة منذ بدء الموسم

السبت، 01 يونيو 2019 02:30 ص
ننشر خريطة صادرات 10 أنواع من الخضر والفاكهة منذ بدء الموسم خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع" إجمالى صادرات الخضر والفاكهة إلى جميع الأسواق العالمية منذ بدء الموسم وحتى الآن.

صادرات الخضر والفاكهة  بلغت 3 ملايين و514 ألفا و783 طنا.. وهى كالآتى: 

صادرات  الموالح بلغت مليونا و594 ألفا و115 طنا  تحتل المركز الأول.

تصدير 648 ألفا و833 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية.

تصدير 207 آلاف و735 طن بصل، محتلاً المركز الثالث.

احتلت الفراولة المركز الرابع فى الصادرات بإجمالى 24 ألفا و 399 طنا.

احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الخامس بإجمالى كمية بلغت 15 ألفًا و438 طنًا.

احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السادس بإجمالى 9505 أطنان.

المركز السابع الجوافة بإجمالى 5757 طنًا.

حصل الرمان على المركز الثامن فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3177 طنا.

حصل الفلفل على  المركز التاسع بإجمالى 1895  طنًا.

المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالى كمية تصل إلى 1838 طنا.

 


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