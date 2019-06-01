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نقابة الفلاحين تكشف خط سير دودة الحشد المدمرة حتى دخولها مصر

السبت، 01 يونيو 2019 01:04 م
نقابة الفلاحين تكشف خط سير دودة الحشد المدمرة حتى دخولها مصر مقاومة دودة الحشد
كتب عز النوبى

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قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أصل دودة الحشد الخريفيه "الحشرة المدمرة" هو القارة الأمريكية، وأتت لأول مرة إلى أفريقيا عن طريق السفن أو الطائرات فى مطلع 2016. وبعد ذلك انتشرت فى جميع أنحاء القارة وتنقلت من بلد إلى آخر حتى اجتاحت أكثر من 40 بلداً افريقيا.

وأضاف أبو صدام، فى بيان له اليوم، أن هذه الحشرة تتوطن فى المناطق المدارية وشبه المدارية من الأمريكيتين، وفى طور اليرقة، يمكنها أن تسبب ضررا كبيرا للمحاصيل، وهى تفضل الذرة، ولكن يمكن أن تتغذى على أكثر من 80 نوعا إضافيا من النباتات، بما فى ذلك الأرز، والذرة الرفيعة، وقصب السكر ومحاصيل الخضروات والقطن، وبعد اكتشاف دودة الحشد الخريفية عام 2016 فى وسط وغرب أفريقيا سرعان ما ظهرت فى جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء تقريبا. بسبب التجارة والقدرة العالية للحشرة الكاملة على الطيران، حيث تقطع 100كيلو فى الليله الواحدة.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن دودة الحشد دخلت إلى السودان من الجهة الشرقية لدولة إثيوبيا كاشفا أن هذه الحشرة تهاجر ليلاً وتنتشر فى مسافة 30 - 50 كيلومتراً يومياً وتهاجر فى مجموعات كبيرة ليلاً وتتغذى على الأوراق والثمار، وبعد دخولها إلى السودان عبر الجارة إثيوبيا من المنطقة الشرقية، ودخلت مصر لاول مرة عن طريق السودان بعد ثلاث سنوات ونصف من دخولها الى إفريقيا حيث سجل أول دخول للحشرة لإفريقيا فى يناير 2016 وسجل أول ظهور لها بمصر فى مايو 2019.

 


دودة الحشد

الذرة الشامية

نقابة الفلاحين

دخول الحشرة

محاصيل الخضروات

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