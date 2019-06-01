نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

الغربية - محمد طارق - مصطفى عادل

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية، حيث اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى لعام 2019/2018 بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بنسبة نجاح 76.5%.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بالشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية 72331 طالبا وطالبة منهم 71131 منتظما و1200 منازل موزعين على 372 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

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