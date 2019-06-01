سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

السبت، 01 يونيو 2019 03:35 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية، حيث اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى لعام 2019/2018 بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بنسبة نجاح 76.5%.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بالشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية 72331 طالبا وطالبة منهم 71131 منتظما و1200 منازل موزعين على 372 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وللتعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية.. اضغط هنــــــــــــــــا

 

 


نتيجه الاعداديه الغربيه

نتيجة الاعدادية بالغربيه برقم الجلوس

نتيجة اعدادية الغربيه برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربيه 2019

نتيجة اعدادية الغربية

اعدادية الغربية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 76.5%

السبت، 01 يونيو 2019 02:56 م

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.5%

السبت، 01 يونيو 2019 02:56 م

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

السبت، 01 يونيو 2019 01:59 م

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.37%

السبت، 01 يونيو 2019 11:54 ص

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

السبت، 01 يونيو 2019 11:41 ص

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %

السبت، 01 يونيو 2019 11:33 ص

بالأسماء .. ننشر صور الطلاب الحاصلين على النتيجة النهائية بالشهاده الإعدادية بالمنيا

الجمعة، 31 مايو 2019 11:39 م

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

الجمعة، 31 مايو 2019 10:35 م

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 73.74%

الجمعة، 31 مايو 2019 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع التذكرة دون سمسرة.. ولأول مرة تسليم التذاكر "ديليفرى"

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع التذكرة دون سمسرة.. ولأول مرة تسليم التذاكر "ديليفرى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة