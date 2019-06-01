وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية بنسختها الإنجليزية اليوم، أن الوكالة اختارت عدة شركات أمريكية لإتمام مهمة إرسال المعدات العلمية إلى القمر في إطار برنامج "أرتميس" الفضائي.

وأضافت أن هذه الشركات طوّرت أجهزة هبوط على القمر بأحجام وأشكال مختلفة لتجميع معلومات تساعد رواد الفضاء على الهبوط والتنقل وحماية أنفسهم من الإشعاعات.