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موقع إسبانى: منظمة "بيلدربيرج" تجتمع فى سويسرا سرا بحضور ترامب وكوشنر

السبت، 01 يونيو 2019 10:44 ص
موقع إسبانى: منظمة "بيلدربيرج" تجتمع فى سويسرا سرا بحضور ترامب وكوشنر ترامب
كتب أحمد علوى

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يعقد أعضاء مجموعة "بيلدربيرج" السرية اجتماعا يمتد على مدار 4 أيام فى منتجع فاخر بمدينة مونترو السويسرية، وسط جو من السرية التامة.

فبحسب موقع بى بى سى موندو الإسبانى فإن الاجتماع يضم 130 مدعوا من قادة النخبة السياسية العالمية، بالإضافة إلى شخصيات من عالم الصناعة والمال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، وقد بدأت اجتماعات هذه المنظمة يوم الخميس 30 مايو.

ومن بين المدعوين الأمريكيين صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، وساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، وإيريك شميدت، الرئيس السابق لشركة جوجل، وبيتر ثيل المؤسس المشارك لـباى بال، ووزير الخارجية السابق هنرى كيسنجر.

ويتهم الكثيرون هذه المنظمة بأنها السبب وراء الأزمة المالية فى 2008 والتخطيط لقتل 80% من سكان العالم.

هذا وكان قد عقد أول اجتماع للمنظمة فى عام 1954، بهدف تعزيز العلاقات بين أمريكا وأوروبا.

جدير بالذكر أنه لا تتم تغطية هذه الاجتماعات إعلاميا وتحافظ على طابعها السرى.

يقول البروفيسور أندرو كاكبادسى، المؤلف المشارك فى كتاب "Bilderberg People"، إن منظرى المؤامرة ربما يبالغون، لكنهم على شىء من الحق.

تملك المجموعة قوة حقيقية تتجاوز بكثير المنتدى الاقتصادى العالمى، الذى يجتمع فى دافوس، كما يقول كاكابادسى.

وتتمثل أجندة المجموعة فى الجمع بين النخب السياسية اليمينية واليسارية، والسماح لهم بالاندماج فى بيئة مريحة وفاخرة مع قادة الأعمال، والسماح للأفكار بالتدفق.

وأضاف كاكبادسى "كل هذا يؤدى إلى فكرة الرغبة فى السيطرة على العالم، وهذا صحيح بشكل ما، فهناك مبادرة قوية للغاية لتشكيل حكومة عالمية واحدة، تحت قالب رأسمالية الاقتصاد الحر الغربى".


ترامب

بيلدربيرج

امريكا

اوروبا

اخبار العالم

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