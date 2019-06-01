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موفد رئيس أمريكا إلى كوريا الشمالية: ترامب يخشى استفزاز كيم جونج أون

السبت، 01 يونيو 2019 10:07 ص
موفد رئيس أمريكا إلى كوريا الشمالية: ترامب يخشى استفزاز كيم جونج أون ترامب
كتب أحمد علوى

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أكد مسئول أمريكى رفيع أن الرئيس دونالد ترامب يتجنب استفزاز زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فى وقت تسعى فيه واشنطن إلى نزع فتيل التوتر مع بيونج يانج عقب قمة هانوى الفاشلة فى فبراير الماضى.

وقال ستيفن بيجون، موفد الرئيس الأمريكى إلى كوريا الشمالية، خلال اجتماع أمنى أسيوى فى سنغافورة، السبت، "أريد التأكيد على الالتزامات التى قطعناها على الكوريين الشماليين".

وأضاف: "لقد تعهدنا بهذه الالتزامات بشكل مباشر وغير مباشر، من القطاعين العام والخاص، من أجل الاستمرار فى الحوار، وتجنب الاستفزازات".

وتابع بيجون: "الولايات المتحدة مقتنعة بأنه من خلال المفاوضات المستمرة، يمكننا الاستمرار فى سد الفجوات التى تفصل بين بلدينا وإحراز مزيد من التقدم فى جميع الأهداف التى التزمنا بها فى سنغافورة".

وتصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ انهيار المحادثات فى القمة الثانية بين ترامب وكيم فى العاصمة الفيتنامية هانوى، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر بشأن فشل التوصل إلى اتفاق.

وأعطى زعيم كوريا الشمالية الرئيس الأمريكى، مهلة حتى نهاية العام الجارى، من أجل تخفيف العقوبات الاقتصادية على بيونج يانج، بسبب برنامجيها النووى والصاروخى.


امريكا

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كيم جونج اون

كوريا الشمالية

اخبار العالم

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