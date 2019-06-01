وقالت السفارة الروسية - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن ادعاءات كاتب المقالة التي نشرتها "واشنطن بوست" يوم الـ30 من مايو الجاري والتي تحدث فيها عن إجراء مفاوضات بين الدولتين حول هذا الموضوع، "تبعث على الاستغراب"، مشيرة إلى أنها "لا تعلم شيئا عن أي اتصالات بين موسكو وواشنطن بهذا الشأن".

وأوضحت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض على نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء لقائهما في هلسنكي، النظر في إمكانية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية إلى ما بعد موعد انتهاء سريانها في العام 2021، لكن الجانب الأمريكي لم يجب حتى الآن على هذا العرض.

وتم توقيع معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية من قبل الرئيسين السابقين الروسي، دميتري ميدفيديف، والأمريكي، باراك أوباما، في العام 2010، لمدة 10 سنوات، ودخلت حيز التنفيذ مطلع العام 2011.

ونصت المعاهدة على تقليص الذخائر النووية إلى 1550 والصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية المطلقة من على متن الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700.