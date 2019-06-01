سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 09:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا توقع على إعلان حرية الصحافة فى العالم العربى

السبت، 01 يونيو 2019 08:32 ص
موريتانيا توقع على إعلان حرية الصحافة فى العالم العربى صحافة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، أمس الجمعة، مع رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب فراسنوا ليرث، إعلان حرية الصحافة في العالم العربي، والذي ينص على الحقوق المادية والمعنوية للصحفي، وحريته في التعبير، وضمان نفاذه إلى المعلومة، بطريقة شفافة وواضحة.

 

ونقلت الإذاعة الموريتانية، اليوم السبت، عن رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين موسى بهلي، قوله "إن توقيع الإعلان يعتبر تتويجا لمسارات من النضال عرفت في موريتانيا ديناميكية نشطة منذ العشرية الأخير، وظهرت جلية في حجم التشريعات وإدخال تعديلات على قانون الصحافة، ومنح ضمانات جدية، لخلق ثقة مشجعة في مهنية الصحافة".

 

يذكر أنه تبنت الاتفاق حتى الآن ست دول عربية وهي (موريتانيا، فلسطين، الأردن، المغرب، تونس، السودان).

 


موريتانيا

صحافة

حرية الصحافة

فلسطين

السودان

تونس

الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس موريتانيا: على دول العالم تحمل مسئولياتها في مواجهة الإرهاب بالخليج

الجمعة، 31 مايو 2019 10:41 ص

مرشح الإخوان فى موريتانيا يستأجر طائرة خاصة فى حملته الانتخابية

الخميس، 30 مايو 2019 02:09 م

رئيس موريتانيا يشارك فى القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:14 م

انتخابات موريتانيا على صفيح ساخن.. دور قطرى مشبوه لاستقطاب الجنرالات المتقاعدين فى حملة مرشح الإخوان.. ومرشح "الرئاسة" يتعهد بإزدهار الحضارة الإسلامية وتمكين المرأة ومخاوف من تغيير أعضاء حملة "الغزوانى"

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:27 م

موريتانيا تشارك فى مؤتمر إفريقى للغاز الطبيعى المسال

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:07 ص

رئيس موريتانيا يدشن سد" وادى سكليل" لتوفير مياه الشرب

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:32 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة