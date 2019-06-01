"مكافحة المخدرات" تنجح فى ضبط 18 عنصرا إجراميا بمختلف المحافظات

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، السويس، دمياط، الغربية، قنا، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة، أسيوط) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة بمختلف المحافظات.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل وبحوزته فى منطقة البساتين، وبحوزته 50 جرام لمخدر الحشيش وطبنجة عيار 9مم و13 طلقة لذات العيار و 2 هاتف محمول و مبلغ مالى، وضبطت الأجهزة الأمنية عنصرين أجراميين بمحافظة السويس وبحوزتهما عدد 2000 قرص مخدر – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى، وأثنين أخرين بمحافظة دمياط وبحوزتهما 25 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر–هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة".

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، فى ضبط أثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 85 جرام لمخدر الهيروين و جرام لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، كما ضبط أثنين أخرين بمحافظة قنا وبحوزتهما 150 قرص مخدر و 2 هاتف محمول ومبلغ مالى.

تم ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلو جرام-750 قرص مخدر- هاتفى محمول– مبلغ مالى، وضبط 2 بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزتهما 210 جرام لمخدر الحشيش- هاتفى محمول–مبلغ مالى.

وفى محافظة البحيرة تم ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 130 جرام لمخدر الهيروين- 3 هواتف محمول– مبلغ مالى، وفى أسيوط تم ضبط اثنين آخرين وبحوزتهما 55 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام- سلاح أبيض- هاتفى محمول- مبلغ مالى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات الأمنية.