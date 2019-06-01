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مقتل وإصابة 8 أشخاص فى غارات جوية على شمال غرب سوريا

السبت، 01 يونيو 2019 10:27 م
مقتل وإصابة 8 أشخاص فى غارات جوية على شمال غرب سوريا غارة جوية _ صورة أرشيفية
دمشق /أ ش أ/

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لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة فى غارات جوية على منطقة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم السبت ـ بأن الغارات الروسية طالت المناطق منزوعة السلاح الممتدة على طول الحدود الإدارية التابعة لمحافظات اللاذقية وإدلب وحماة وحلب.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء التقارير المستمرة حول استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعى والاشتباكات داخل وحول منطقة التهدئة شمال غرب سوريا.

 


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أخبار سوريا

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