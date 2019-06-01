سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 24 من طالبان فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان

السبت، 01 يونيو 2019 07:00 م
مقتل وإصابة 24 من طالبان فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان عناصر من الجيش الافغانى
كابول /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قُتل وأصيب 24 مسلحا من حركة طالبان جراء سلسلة غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان فى مقاطعتى بادجيس وجور الشمالية الغربية.

وذكر الجيش الأفغانى - فى بيان بثته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية لدعم القوات المسلحة الأفغانية فى منطقة (بالا مرغب) فى بادجيس ومنطقة شاهراك فى جور.

وأضاف أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 من مسلحى طالبان، من بينهم أحد قادة الحركة المعروف باسم "الملا حياة الله".. كما أسفرت الغارات الجوية عن إصابة 4 مسلحين آخرين على الأقل، ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

 


مقتل

إصابة 24 من طالبان

غارات جوية أمريكية

أفغانستان

أخبارأفغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 8 مسلحين وإصابة 2 آخرين فى مداهمات للجيش الأفغانى لأوكار طالبان

الجمعة، 31 مايو 2019 09:05 ص

الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 6 مسلحين من طالبان فى غارة جوية لقوات التحالف الدولى

الأحد، 19 مايو 2019 05:14 م

الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 22 مسلحا فى عمليات متفرقة جنوب البلاد

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:20 ص

الجيش الأفغانى: مقتل 179 مسلحا من طالبان منذ عملية "هجوم الربيع"

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:31 م

الجيش الأفغانى يقتحم مقر قيادة طالبان فى مقاطعة فارياب

الأحد، 07 أبريل 2019 01:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة