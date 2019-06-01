مقتل طفلة وإصابة شقيقتها بجرح بالرقبة داخل مسكنهما بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت طفلة مصرعها فيما أصيبت شقيقتها بجرح قطعى بالرقبة، اليوم، داخل مسكنهما بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث عثر عليهما مصابيتين بجروح قطعية بالرقبة ولفظت الأولى أنفاسها والأخيرة تم نقلها إلى مستشفى الأحرار وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على طفلتين مذبوحتين داخل مسكنها بقرية النخاس دائرة مركز الزقازيق، وانتقل ضباط مباحث مركز الزقازيق إلى موقع الحادث لفحص البلاغ ومعرفة ملابسات الجريمة.

وتبين من التحريات الأولية العثور على " إيمان ح ال إ" 13 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادى، مصابة بجرح قطعى بالرقبة، وشقيقتها البالغة من العمر 11 سنة مصابة بجرح قطعى بالرقبة.

وتم نقل الجثة الأولى لمشرحة مستشفى الأحرار، ونقل الثانية إلى مستشفى القنايات بمعرفة الأهالى وهى فى حالة حرجة، ويقوم ضباط مباحث المركز بجمع المعلومات الأولية لمعرفة سبب الحادث إذ كان بدافع سرقة المنزل أو له دوافع أخري.