مقتل جندى باكستانى فى هجوم إرهابى بمقاطعة شمال وزيرستان

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قُتل جندى فى الجيش الباكستانى إثر هجوم مسلح شنه إرهابيون على مركبة عسكرية بمقاطعة "شمال وزيرستان".

وذكرت العلاقات العامة بالجيش الباكستانى - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم السبت - أن العناصر الإرهابية أطلقوا النار أولًا على المركبة العسكرية، التى كانت تقوم بدورية روتينية، قبل أن يشن الإرهابيون الهجوم باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع.

وكشفت العلاقات العامة بالجيش الباكستانى عن هوية الجندى الذى يدعى (سيبوى أميل شاه) ويبلغ من العمر 26 عامًا، مشيرة إلى أن الأنشطة الإرهابية فى مقاطعة "شمال وزيرستان" قد ازدادت خلال الفترة الماضية؛ حيث قٌتل خمسة جنود وأصيب 31 آخرون من جراء اعتداءات إرهابية فى المقاطعة خلال الشهر الماضى.