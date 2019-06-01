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مصر تتصدر المرتبة 35 من 233 دولة بأحدث إحصائية للنشر العلمى فى Scopus

السبت، 01 يونيو 2019 02:04 م
مصر تتصدر المرتبة 35 من 233 دولة بأحدث إحصائية للنشر العلمى فى Scopus أبحاث علمية - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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تصدرت مصر المرتبة رقم 35 من 233 دولة أى فى أعلى 15% من دول العالم مقارنة بالمرتبة 38 فى عام 2017، والدولة رقم 40 فى عام 2011، وذلك فى تقرير حول نتائج أحدث إحصائية للنشر العلمى لدول العالم فىScopus من دار نشر Elsevierلعام 2018، والتى أعلنتها مؤسسة Scimago الأسبانية.

 

وبلغ عدد الباحثين المصريين فى القطاعات المختلفة، 135 ألف باحث قاموا بالعمل على زيادة المخرجات البحثية من حيث كم النشر العلمى المتميز، وبلغ إجمالى النشر الدولى فى المجلات المفهرسة عالميًا 22.018 بحثًا فى عام 2018 بمعدل نشر بحث من مصر كل حوالى 24 دقيقة مقارنة بعدد 18.782 بحثًا تم نشرهم فى عام 2017 وبنسبة زيادة قدرها 17.2%. وأشاد د. عبد الغفار بتسجيل أعلى نسبة أبحاث مصرية منشورة فى أعلى 1% و10% من قائمة المجلات المدرجة فى Scopus، حيث بلغ النشر 1.3% و12.9% من إجمالى الأبحاث المصرية على التوالى.

 

وفى عام 2018، تميز النشر العالمى لمؤسسات مصر التعليمية والبحثية فشغلت قوائم تخصصات أعلى 10% من دول العالم فى ثلاثة تخصصات هي: علوم السموم والأدوية، والعلوم الصيدلانية، واكتشاف العقار، وشغلت قوائم تخصصات أعلى 10% إلى 15% من دول العالم فى حوالى عشرين تخصص، وشغلت قوائم تخصصات أعلى 15% إلى 20% من دول العالم فى حوالى أربعين تخصص. كما شغلت مصر المرتبة 20 من 106 دولة فى النشر العلمى فى مجال النانوتكنولوجى فى عام 2018. كما بلغ عدد الاستشهادات لمصر خلال الفترة 2015 – 2018 عدد 326,385 استشهادا، بمعدل 4.3 استشهاد/ بحث. وفى عام 2018، بلغ متوسط تأثير الاستشهادات فى التخصصات البحثية فى مصر رقم 1.11 العالمى (Field-Weighted Citation Impact)، كما بلغ معامل هيرش 260.

 

وقامت معظم الجامعات بزيادة مكافأت النشر العلمى مع تمويل دعم نشر الأبحاث لتحفيز الباحثين بالنشر المتميز فى أعلى قوائم مجلات التخصص فى منصتى Web of Scienceالأمريكية وScopus الهولندية. بالإضافة إلى الاهتمام برفع مستوى المجلات المحلية لتدرج فى المنصات العالمية وتضاف لرصيد الأبحاث المصرية، كما تم عقد ورش عمل حاضر فيها خبراء أجانب.

 

وأوضحت نتائج التقييم أن النشر فى مجال العلوم الطبية كان الأعلى على الإطلاق حيث بلغ 5867 بحث فى عامى 2017 و2018 يليه العلوم الهندسية 3544 بحثا، فالكيمياء بنشر 2760 بحثا، بينما حققت الهندسة الكيميائية أعلى استشهاد/ بحث بمعدل 4.، فى حين سجلت أبحاث العلوم العصبية معدل 3.6 استشهاد/ بحث وهو أحد العلوم البيولوجية الهامة متداخلة التخصصات، والتى تهتم الوزارة بإرسال بعثات للخارج لرفع عدد المتخصصين فيه.

 

 

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الجامعات المصرية

النشر العلمى

البحث العلمى

الابحاث المنشورة دوليا

الاستشهادات بالباحثين المصريين

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