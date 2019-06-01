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مصادر عسكرية يمنية: مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 حوثيا فى الحديدة

السبت، 01 يونيو 2019 12:07 م
مصادر عسكرية يمنية: مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 حوثيا فى الحديدة الجيش اليمنى
أ ش أ

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أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم السبت، بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في عملية نفذتها قوات ألوية العمالقة في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

 

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها" إن عناصر الميليشيات حاولت التسلل من الجهة الشمالية لمركز المديرية قبل أن تحبط قوات ألوية العمالقة العملية الحوثية".

 

من جهة أخرى، شهدت مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة اشتباكات بين قوات ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي، حيث قصفت المليشيات مركز المديرية والأحياء السكنية .

 

يأتي هذا في وقت شنت فيه مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات على أهداف حوثية في العاصمة صنعاء.

 


اليمن

الحوثيون

الجيش اليمنى

الحديدة

صنعاء

قصف

ميليشيا الحوثى

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