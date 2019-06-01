مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وجمعية صهيونية تدعو لإفساد فرحة العيد

كتب- هاشم الفخرانى

أدت مجموعة من المستوطنين، اليوم، صلوات تلمودية استفزازية وعلنية أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الغوانمة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود الاحتلال وفرت لمجموعات المستوطنين الحراسة والحماية خلال أدائهم شعائرهم وطقوسهم التلمودية.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية أمناء الهيكل دعت المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى يوم الاثنين فى أخر أيام شهر رمضان المبارك، حيث دعت الجمعية مئات المستوطنين لاقتحامه وحرمان الفلسطينين من الاستعداد لأداء صلاة العيد من خلال منع وضع المصليات لاستقبال المصلين.