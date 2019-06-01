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مسئول أمريكى: ترامب يتجنب استفزاز زعيم كوريا الشمالية

السبت، 01 يونيو 2019 10:26 ص
مسئول أمريكى: ترامب يتجنب استفزاز زعيم كوريا الشمالية الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
أ ش أ

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أكد موفد الرئيس الأمريكي إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون، أن الرئيس دونالد ترامب يتجنب استفزاز الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

 

وقال بيجون -خلال اجتماع أمني آسيوي في سنغافورة اليوم،السبت، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية)- "أريد التأكيد على الالتزامات التي قطعناها على الكوريين الشماليين.. لقد تعهدنا ببعض الالتزامات بشكل مباشر وغير مباشر، من القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل الاستمرار في الحوار، وتجنب الاستفزازات".

 

وأضاف "الولايات المتحدة مقتنعة بأنه من خلال المفاوضات المستمرة، يمكننا الاستمرار في سد الفجوات التي تفصل بين بلدينا وإحراز مزيد من التقدم في جميع الأهداف التي التزمنا بها".

 


امريكا

كوريا الشمالية

ترامب

كيم جونج أون

اسيا

سنغافورة

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