مدير رى أسوان: توفير احتياجات محطات الشرب ومستعدون لمواجهة السيول

أسوان - صلاح المسن

يقع على عاتق مسئولى الرى بمحافظة أسوان، مشاكل المزارعين وخاصة خلال الشهر الكريم، وكذلك للكشف عن خطة الرى فى شهر رمضان لانتظام سير هذا المرفق الحيوى، وعن مدى جاهزية الرى لمواجهة مخاطر السيول وتنفيذ منظومة التشغيل الذاتى من خلال معدات الوزارة بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان لتحقيق استراتجية الدولة لترشيد النفقات.

كان لـ"اليوم السابع" هذا الحوار مع المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان.

هل أعمال صيانة المجارى المائية مستمرة فى شهر رمضان؟

فيما يخص أعمال الصيانة الدورية للمجارى المائية التابعة للإدارة وكذلك الأعمال الصناعية عليها وجار حاليا صيانة وتطهير جميع المجارى المائية المنتشرة بدائرة الإدارة والهندسات التابعة لها، من خلال عقود صيانه المجارى المائية المطروحة طوال العام بالهندسات وكذلك أعمال صيانة الأعمال الصناعية عليها من كبارى وتغطيات وسحارات وبوابات وذلك للعمل على توصيل المياه بالكمية، والنوعية المناسبة لجميع الأحباس والزمامات المقررة بدائرة الإدارة.

ما دور الإدارة فى سد احتياجات مرافق مياه الشرب بأرجاء المحافظة؟

جار حاليا أعمال الصيانة للمجارى المائية، وذلك من خلال منظومة التشغيل الذاتى والتى تطبقها الإدارة من خلال الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان الموجودة باللإدارة، وبإمكانيات وجهود المهندسين والعاملين باللإدارة وذلك نظرا لبدء موسم أقصى الاحتياجات، وحرصا على سد جميع اللاحتياجات المائية وفقا للزمام المقرر وكذلك احتياجات مياه الشرب لجميع مرافق مياه الشرب المنتشرة على المجارى المائية بزمام اللإدارة .

هل رى أسوان مستعد لمواجهة السيول؟

نعم ، مستعدون لمواجهة السيول وجار حاليا الانتهاء من أعمال التطهير والصيانة لجميع مخرات السيول الصناعية وعددها 36 مخرا صناعيا تحت ولاية الإدارة وتجهيزها لإستقبال مياه السيول حيال سقوطها لا قدر الله لتوصيل المياه إلى مجرى النيل مع أخذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة أى مخالفات وتعديات داخل تلك المخرات وفقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984وقانون 48 لسنة 1982بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث .

كيف تحققون عدالة توزيع المياه؟

بشأن أعمال توزيع وإدارة المياه بدائرة الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان جارى المتابعة الدورية لـ 33 محطة رفع ثابتة على النيل تتوالى عليها 41 محطة ثابتة لرفع الاحتياجات المائية لجميع المجارى المائية وكذلك 42 عائمة على النيل وعدد 31 محطة خلط على المصارف لرفع المياه لمختلف المجارى المائية، ومراعاة تطبيق المناوبات الصيفية لعدالة توزيع المياه على مختلف الترع بمختلف درجاتها.

كيف تتغلبون على اللانقطاع المفاجئ والطارئ فى الكهرباء؟

يتم التنسيق بصفة مستمرة مع الإدارات العامة لمحطات مصر العليا الجنوبى فى أعمال التشغيل والصيانة لكافة المحطات والعائمات وإصلاح أى أعطال بالوحدات وكذلك التنسيق مع شركة توزيع كهرباء مصر العليا للإصلاح أى أعطال بخطوط الكهرباء المغذية للمحطات والعائمات .

ما شكل التنسيق مع مديرية الزراعة؟

يتم التنسيق مع مديرية الزراعة بأسوان وذلك بشأن متابعة اللاحتياجات المائية بكامل الزمام وفقا للتركيب المحصولى المنزرع بزمام المحافظة والذى توافينا بها مديرية الزراعة لتحديد حجم الاحتياجات المائية المطلوبة.

ما الجديد فى أعمال التفريخ بالمفرخ الصناعى بالشلال؟

جارى حاليا أعمال التفريخ الصناعى لأسماك مبروك الحشائش اللازم لأعمال المقاومة البيولوجية للحشائش الغاطسة بالمجارى المائية التابعة للإدارة لموسم 2019 وجار خلال الشهر الحالى أعمال التغذية لتلك التفريخة للوصول إلى الوزن الملائم .

ماذا عن أعمال رصد المناسيب التليمترى؟

جار أعمال الرصد المستمر لمناسيب النيل وتصرفات المحطات وحالة الوحدات بها عن طريق أعمال الرصد بأجهزة التليمترى مع الصيانة المستمرة لجميع المواقع المنتشرة على المجارى المائية.

ما مدى انتظام الأعمال الإدارية بمقر الإدارة والهنسات التابعة لها فى شهررمضان؟

جميع الأعمال التى تتعلق بالشئون الإدارية الخاصة بأعمال الترخيص لكافة الاغراض التى تتعلق بمجارى الرى والصرف جار العمل بهاعلى الوجه الأكمل ورصد جميع المخالفات على تلك المجارى المائية مع أخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى تعديات وفقا لقوانين الرى والصرف.

كيف يتم متابعة العمليات المطروحة؟

تتم متابعة جميع الأعمال الجارى تنفيذها بدائرة الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان تعاقديا ومتابعة موقف تنفيذ جميع العمليات المطروحة بصفة مستمرة.

ما أهم طلب للمزارعين من مسئولى الرى بأسوان فى الشهر الكريم؟

انتظام مياه الرى والانتهاء من نوبات الرى قبيل حلول عيد الفطر، ويتم تلبية مطالبهم من خلال نظام مناوبات تعتمدها الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان ويتم تنفيذها على كافه المجارى المائية.