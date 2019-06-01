محافظ مطروح يبحث التعاون المشترك مع ممثل برنامج الغذاء العالمى بمصر

مطروح - حسن مشالى

استقبل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، منجستاب هايلى ممثل برنامج الغذاء العالمى بجمهورية مصر العربية، لبحث التعاون المشترك.

وقدم ممثل البرنامج الغذاء العالمى الشكر للواء مجدى الغرابلى على حفاوة الاستقبال، وأوضح أنه تم تغيير طريقة عمل برنامج الأغذية العالمى، حيث أنه أصبح يدرس أوليات الحكومة المصرية والتى أثبتت قوتها خلال الفترة السابقة وقام البرنامج بدراسة جميع الاستراتيجيات والاتجاهات بمصر وآخرها ( مصر 2030 ) وتم دراسة أوليات الحكومة والتى تتمثل فى عدة مجالات منها ( التنمية الاجتماعية واللاجئين ودعم صغار المزارعين والبدو فى الصحراء والمدارس المجتمعية )

وأشار منجستاب، إلى أهمية مصر فى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث قام "ديفيد بيزلى"، المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى بزيارة مصر فى شهر مارس وقابل الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم اعتماد خطة 2019 ولمدة خمس سنوات تنفيذ أولوياتها التنموية فى إطار رؤية مصر 2030، مؤكداً التزام بتعزيز الشراكة مع الدولة فى هذا الإطار، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائى، ودعم صغار المزارعين، وكذلك دعم البرنامج الوطنى للتغذية المدرسية، والذى يعد أحد أنجح المشروعات التى تنفذها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة فى مصر، باعتباره يحقق الأمن الغذائى والصحى للطلاب، علاوة على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية وتشغيل الشباب وتقوية دور المرأة فى المجتمع.

وأضاف منجستاب هايلى ممثل برنامج الغذاء العالمى أن محافظة مطروح تعد من أوليات خطة البرنامج، حيث إنه يوجد بها العديد من المشروعات التى يقوم بها البرنامج خلال الأعوام القادمة.

وأوضح ايضا أن شركة شل العالمية قد وقعت تعاون مع البرنامج لدعم المدارس المجتمعية بمحافظة مطروح بالتحديد.

ووجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح المهندس حسين السنينى وكيل أول وزارة الزراعة بمطروح بالتنسيق مع البرنامج لتجهيز الزيارات الميدانية لفريق العمل وعمل دراسة شاملة لخطة البرنامج داخل المحافظة.

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ مطروح بتقديم درع المحافظة لممثل برنامج الغذاء العالمى تقديرا لمجهودات برنامج الغذاء العالمى بالمحافظة.