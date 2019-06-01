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محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بترشيد المياه وإرجاء غسيل السجاد..لهذا السبب

السبت، 01 يونيو 2019 03:00 ص
محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بترشيد المياه وإرجاء غسيل السجاد..لهذا السبب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على ترشيد استهلاك مياه الشرب في جميع مراكز ومدن المحافظة وتوعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب، خاصة هذه الأيام قبل عيد الفطر المبارك.

ويهيب المحافظ بالمواطنين بإرجاء غسل السجاد والتنظيف ضمانا لوصول المياه لنهايات الشبكات، وأنه قرر تطبيق غرامة ألف جنيه لكل من يرش المياه بالشوارع سواء أصحاب المنازل أو أصحاب المحال والمقاهي بالصيف أو الشتاء ، وسوف تتضاعف الغرامة عند تكرارها.

ووجه المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، رسالة للمواطنين  بعدم الإسراف في استخدام المياه في الثلاث أيام المتبقية من شهر رمضان قبل عيد الفطر المبارك، بغسيل السجاد وأعمال التنظيف ،حتى لا تتأثر نهايات الشبكات مما يؤدي لضعف وصول المياه للأهالي ، نظراً لحرص العديد من الأهالي.

وأضاف مفتاح ، لـ "اليوم السابع"، أنه تم عمل حملات توعوية  للأهالي ونشر بيانات عبر صفحات التواصل الإجماعي الخاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب لإقناع المواطنين بالعدول عن ذلك وخاصة هذه الايام، نظراً لارتفاع درجة الحرارة .

وقال مفتاح "تعود المصريين قبل وأثناء الاحتفال بعيد الفطر أو الأضحى، بالغسل الجماعي للسجاد وأعمال الذبح والتنظيف مما يؤثر على الشبكات وضخ المياه ، ويمكن اجراء ذلك عقب الاحتفال بالعيد حتى لايكون العمل جماعي وفي آن واحد ،لضمان وصول الخدمة للجميع.

وأضاف مفتاح أن حملات التوعية بترشيد مياه الشرب مستمرة طوال العام  بالقرى والمدن وبالمصالح الحكومية المتعددة ، مؤكداً أنه قرر الغاء الأجازة ،والعمل مستمر طوال 24 ساعة بالشركة وبالمحطات، وفق ورديدات، كما أن هناك حملات  في الشارع  للتوعية ، كما نتلقى الشكاوى على الخط الساخن وخطوط العملاء طوال فترة العيد.

 


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اخبار كفر الشيخ

عيد الفطر

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ترشيد المياه

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