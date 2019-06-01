محافظ كفر الشيخ يشكل لجنة لمعرفة أسباب انتشار الحشرات بمصيف بلطيم

كفر الشيخ – محمد سلبيمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه شدد على مواصلة أعمال مكافحة الحشرات بمصيف بلطيم بسبب زيادة الكثافة لها فى الوقت الحالى، مؤكداً أنه شكل لجنة من مصيف مدينة بلطيم ومديرية الصحة بكفر الشيخ لمعرفة أسباب زيادة الكثافة فى الوقت الحالى، برئاسة رئيس مدينة مصيف بلطيم، وبحضور النواب ولجنة مديرية الصحة وتم المعاينة على الطبيعة.

وأضاف المحافظ، تبين للجنة وجود بعض البرك والمستنقعات وحشائش فى منطقة الشيخ مبارك وأبو سليمان، بالإضافة إلى وجود حيثيات خلف بطن الجبل بالشيخ مبارك وأبو سليمان لتربية زراعة الأسماك وأيضاً أبار فى باطن الجبل لرى الزراعات وكل هذا محاط بمصيف بلطيم، مما يزيد من كثافة البعوض.

وأكد المحافظ ،أنه حدد دور كل جهة مسئولة نحو إزالة أسباب المشكلة، ووفرت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المبيدات اللازمة لأعمال المكافحة، والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المكافحة" منهم جهازى ضباب كبير محمل على سيارة للرش مساء بعد الغروب، وجهاز رزاز كبير محمل على سيارة للرش صباحا قبل الشروق، 5 موتور سعة 600 لتر لرش الأماكن المفتوحة مثل البرك والمستنقعات والأشجار، ورشاشة ظهرية محملة على الكتف للرش بالرزاز فى الأماكن الضيقة، وجهاز رزاز كهربائى للأماكن المغلقة، بالإضافة إلى الإشراف الفنى والمتابعة الفنية من قبل مديرية الشئون الصحية.