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محافظ كفر الشيخ يستجيب لطلبات وشكاوى المواطنين بتوصيل التيار الكهربائى

السبت، 01 يونيو 2019 01:12 م
محافظ كفر الشيخ يستجيب لطلبات وشكاوى المواطنين بتوصيل التيار الكهربائى محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استجاب الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بعدد من قرى المحافظة ،منها شكوى أهالي عزبة السنوسي التابعة لقرية الفيروز بمركز الرياض، لتضررهم من عدم توصيل خدمة الكهرباء، وبالمرور على العزبة تبين أن العزبة عبارة عن تجمع سكنى مكون من 10 منازل متناثرة فى أماكن متباعدة " 3 منازل متجاورة ثم 3 منازل متجاورة منها 2 بالبلوك الابيض، 4 منازل متناثرة" لا يتعدى 75 نسمة تقريباً وتبعد عن أقرب قرية حوالى 500م طريق ترابي، تم عمل مقايسة لتوصيل الكهرباء بمبلغ 1.3 مليون جنيه .

كما تلقى المحافظ شكاوى من سوء حالة الوحدة الصحية بقرية القادسية ،فكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، ووكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بتلافى الملاحظات الواردة بالتقرير، مؤكداً على محاسبة المقصرين.

كما استجاب محافظ كفرالشيخ، لطلب أهالى قرية محرم التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة ، لتضررهم من سوء حالة كوبرى قرية محرم الواقع على مصرف برية العجوزين بزمام منطقة صرف غرب سيدى سالم والآيل للسقوط،مقرراً إدراجه ضمن خطة الادارة للعام القادم 2020،2019، لأعمال الترميم.

كما استجاب محافظ كفر الشيخ، لشكوى أهالي 4 قرى " سد خميس، ورزق جاويش، وشوغى، وأبو متولى" بمركز سيدى سالم لتضررهم من عدم وجود مشروع صرف صحى بتلك القرى مما يهدد منازلهم، ، وتم  إدراجهم ضمن خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الصرف الصحي لـ 57 قرية بمراكز المحافظة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوربي.

كما استجاب محافظ كفرالشيخ لشكوى مزارعى منطقة أبو خشبة الثالثة بالرياض ولطلب المهندس عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، والذين يتضررون من قيام هندسة صرف الرياض بتحرير محاضر مخالفات لهم لقيامهم بإنشاء محطات رى على المصارف، وببحث الطلب مع الادارة العامة لصرف شرق كفرالشيخ هندسة صرف الرياض، افادت بقيام المزارعين بوضع ماكينات رى على جسور المصارف لرى أراضيهم بالإضافة لمصدر الرى الأصلي من مياة النيل، مما يعيق سير المعدات والحفارات وصيانة المجرى والامر يتطلب قيام أهالينا المزارعين بالتقدم الى هندسة صرف شرق كفرالشيخ نحو ترخيص تلك الماكينات لإمكان وضعها بأسلوب لا يتعارض مع المنافع العامة للمصرف، وتم التنسيق مع الادارة العامة لصرف شرق كفرالشيخ بإرجاء اتخاذ أي اجراءات والتنبيه على المزارعين بالتقدم بطلبات ترخيص طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف.

كما قرر محافظ كفرالشيخ، غلق معمل ألبان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المعمل "ض.م.ع"، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والبيئة وتطبيقاً للقانون.

وكانت حملة إدارة المتابعة التموينية بمكتب محافظ كفر الشيخ ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، تمكنت من ضبط معمل ألبان " تحت بئر السلم " بقرية قراجه، بمركز كفرالشيخ، يمارس نشاطه بدون ترخيص،وضبط سيارة ربع نقل تغرف اللبن، وأثناء دخول أفراد الحملة للمعمل ،أغلق صاحب المعمل الأبواب ومنع رجال الضبط القضائي من الدخول،وتحرر محضر رقم 6095 لسنة 2019 جنح مركز كفرالشيخ لمنع رجال الضبط القضائي من تأدية عملهم على الوجه الأكمل، كما تحرر محضر إثبات حالة بالواقعة بالاشتراك مع الوحدة المحلية بقرية اسحاقة.

 كما تبين للحملة أن العين الموجود بها المعمل صدر لها قرار ازالة تحت رقم 25305 بتاريخ 3 اكتوبر2016، بناءً على تقرير المتابعة التموينية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ، فقرر المحافظ غلقه.


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