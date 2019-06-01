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محافظ كفرالشيخ :10 حفارات لفتح الأبواب لتحسين خصائص المياه ببحيرة البرلس

السبت، 01 يونيو 2019 01:15 م
محافظ كفرالشيخ :10 حفارات لفتح الأبواب لتحسين خصائص المياه ببحيرة البرلس بحيرة البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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خاطب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه،محافظ كفرالشيخ،رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،لتوفير 10 حفارات قدرة 120 حصان،وذلك لفتح الأبواب " باب البشاروش "،بمنطقة الشخلوبة، وذلك لتحريك المياه من الشرق الي الغرب ببحيرة البرلس، لتحسين خصائص وجودة المياه وخدمة الصيادين بهذه المنطقة،مؤكداً على العمل فور توفير تلك الحفارات لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.
 
وقال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة ،ومنع الصيد الجائر ، وضبط اللنشات .
 
كما أكد بيان لمحافظة كفر الشيخ ، أن الدكتور إسماعيل طه ، كلف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ بعدم تكليف " م.خ" اخصائى بإدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ بأي أعمال تخص مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا لكون زوجته تشغل وظيفة مدير دار المسنات بالمجمع، طبقاً للقانون.

وكان المحافظ تلقى شكوى  من رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الاجتماعية بمسيرلتضرره من اخصائى بإدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ وزجته مدير دار المسنات بالمديرية، ويشرف الإخصائي على الجمعية التي تتولى زوجته إداراتها،مما أدى لتعدد الشكاوى من ذلك .

أما الشق الثاني من الشكوى تولي زوجة الاخصائي مديراً لدار المسنات،وبالفحص تبين أنه صدر قرار اللجنة الاشرافيه على دار المسنات بمجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا رقم "1" لسنة 2015، بتكليف "غ.أ" بالعمل كمديرية لدار المسنات، قامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعية بمسير بمجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا والذى يرأس مجلس ادارتها "الشاكى" بتحرير عقد عمل فردى للمشكو فى حقها للعمل مديراً لدار المسنات بالمجمع، وبالاطلاع على اللائحة الداخلية لدار المسنات تبين انها لم تضمن شروط ومعايير شغل وظيفة مدير دار مسنات، وعلية يتضح عدم وجود مخالفة فى تولى المشكو فى حقها وظيفة مدير لدار المسنات وذلك لكونه صادر من اللجنة الاشرافيه على مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا والذى صدر قرار شغلها للوظيفة من الشاكى بصفته رئيس مجلس الادارة، ولعدم وجود شروط ومعايير شغل الوظيفة .

 


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