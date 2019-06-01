محافظ كفرالشيخ :10 حفارات لفتح الأبواب لتحسين خصائص المياه ببحيرة البرلس

كفر الشيخ – محمد سليمان

خاطب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه،محافظ كفرالشيخ،رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،لتوفير 10 حفارات قدرة 120 حصان،وذلك لفتح الأبواب " باب البشاروش "،بمنطقة الشخلوبة، وذلك لتحريك المياه من الشرق الي الغرب ببحيرة البرلس، لتحسين خصائص وجودة المياه وخدمة الصيادين بهذه المنطقة،مؤكداً على العمل فور توفير تلك الحفارات لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.

وقال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة ،ومنع الصيد الجائر ، وضبط اللنشات .