محافظ كفرالشيخ :10 حفارات لفتح الأبواب لتحسين خصائص المياه ببحيرة البرلس

وكان المحافظ تلقى شكوى من رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الاجتماعية بمسيرلتضرره من اخصائى بإدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ وزجته مدير دار المسنات بالمديرية، ويشرف الإخصائي على الجمعية التي تتولى زوجته إداراتها،مما أدى لتعدد الشكاوى من ذلك .
أما الشق الثاني من الشكوى تولي زوجة الاخصائي مديراً لدار المسنات،وبالفحص تبين أنه صدر قرار اللجنة الاشرافيه على دار المسنات بمجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا رقم "1" لسنة 2015، بتكليف "غ.أ" بالعمل كمديرية لدار المسنات، قامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعية بمسير بمجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا والذى يرأس مجلس ادارتها "الشاكى" بتحرير عقد عمل فردى للمشكو فى حقها للعمل مديراً لدار المسنات بالمجمع، وبالاطلاع على اللائحة الداخلية لدار المسنات تبين انها لم تضمن شروط ومعايير شغل وظيفة مدير دار مسنات، وعلية يتضح عدم وجود مخالفة فى تولى المشكو فى حقها وظيفة مدير لدار المسنات وذلك لكونه صادر من اللجنة الاشرافيه على مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا والذى صدر قرار شغلها للوظيفة من الشاكى بصفته رئيس مجلس الادارة، ولعدم وجود شروط ومعايير شغل الوظيفة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة