محافظ قنا : فتح كافة مراكز الشباب لقضاء احتفالات عيد الفطر

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن قصر ثقافة قنا سوف ينظم عروض فنية لفرقة قنا للموسيقى العربية، وقنا للموسيقى والغناء الشعبى بكورنيش النيل، ونادى قنا الرياضى، ومدينة قنا الجديدة، طوال أيام عيد الفطر المبارك.



وأضاف المحافظ، أنه تم توجيه مسئولى الشباب والرياضة لفتح كافة مراكز الشباب أمام المواطنين لقضاء الاحتفالات بها، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية ونشر الأكمنه الثابته واللجان المرورية المتحركة خاصة على مداخل ومخارج المحافظة، لإلزام السائقين بإتباع قواعد المرور والإلتزام بالسرعات المقررة خاصة مع زيادة حركة تنقل المواطنين من وإلى المحافظة قبل وأثناء أجازة العيد.

فيما أكد "الهجان" ، أن أعمال إنشاء حديقة جديدة بمنطقة الرياح بمدينة قنا، يجرى تنفيذها بالتنسيق بين مديرية الموارد المائية والرى ومجلس مدينة قنا، مضيفا إن الحديقة تقع على مساحة 4000 م2 وستشمل "مبنى إدارى – قاعة أفراح – ملاهى أطفال – كافيتريا – مساحات خضراء".





