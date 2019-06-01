محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %

بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 80.55 %.

وقال محافظ بورسعيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمدرسة الزهور الإعدادية بنات، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 11 ألف و92 طالب موزعين على 56 لجنة، وبلغ عدد الناجحين 8893 طالب، بنسبة نجاح 80.55%.