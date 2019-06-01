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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %

السبت، 01 يونيو 2019 11:33 ص
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 % اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 80.55 %.

وقال محافظ بورسعيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمدرسة الزهور الإعدادية بنات، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 11 ألف و92 طالب موزعين على 56 لجنة، وبلغ عدد الناجحين 8893 طالب، بنسبة نجاح 80.55%.

حضر المؤتمر الصحفى وإعلان اعتماد النتيجة الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي، نقيب المعلمين.

 

 


نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد برقم الجلوس

نتيجة الاعدادية

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