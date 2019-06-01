محافظ بورسعيد يستقبل الطالب رومانى أشرف رابع العالم فى الكيمياء الحيوية

بورسعيد - السيد فلاح

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالانجاز العالمى لابن بورسعيد الشاب رومانى أشرف الطالب بالصف الرابع بالمدرسة الفنية الثانوية الصناعية المتقدمة ببورفؤاد والفائز بالمركز الرابع على مستوى العالم فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة "انتل ايسف" فرع الكيمياء الحيوية والتى اقيمت بولاية اريزونا الأمريكية مؤخرًا.

وأكد محافظ بورسعيد خلال استقباله للطالب رومانى ووالده بمكتبه اليوم السبت على اعتزاز بورسعيد وفخرها به وبانجازه الطيب الذى يحسب لمصر ولبورسعيد والوطن العربى.

وأشار الغضبان، إلى عزم المحافظة توفير الدعم اللازم للطالب النابه من أجل مواصلة تفوقه وابحاثه والمشاركة فى جميع المسابقات الدولية المقبلة بالخارج، ووجه بمخاطبة وزارتى الدفاع والبحث العلمى بانجاز الطالب البورسعيدى والذى شرف مصر ومنظومتها التعليمية.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، عزمه إقامة حفل تكريم خاص لرومانى بالمركز الثقافى والترفيهى "أوبرا بورسعيد" عقب العيد وتكريم أسرته والمشرفين على مشروعة الفائز عقب العيد مباشرة.

وكلف محافظ بورسعيد مسئولى العلاقات العامة بالمحافظة بعمل فيلم وثائقى يسجل إنجاز الطالب البورسعيدى.

فى المقابل أعرب الطالب رومانى أشرف عن سعادته البالغة بلقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشيرًا لارتياحه لتأكيداته بشأن دعمه لمواصلة مشواره العلمى بالمرحلة المقبلة.