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محافظ بنى سويف يوافق على تثبيت 18 متعاقدا

السبت، 01 يونيو 2019 06:17 م
محافظ بنى سويف يوافق على تثبيت 18 متعاقدا المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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وافق المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على تثبيت 15 فرد أمن من "المتعاقدين" للعمل بمديرية الصحة على حساب صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وذلك على الباب الأول بند2/3 أجور موسميين بموازنة مديرية الصحة بنى سويف.

 

جاء على ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة التى تم عرضها على المحافظ، وتضمنت اشتراط موافقة السيد المحافظ "السلطة المختصة" على تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق والحسابات الخاصة، لاستكمال إجراءات التثبيت مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

 

ومن ناحية أخرى أصدر المحافظ المستشار هانى عبد الجابر قرارًا بالموافقة على تثبيت "3"من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية بـ(الواسطى وببا وبنى سويف) المتعاقدين على بند 2/3 والذين استوفوا شروط التثبيت على الباب الأول بموازنة الديوان العام، وذلك على الدرجة المالية والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفى وجهات عملهم الموضحة بالقرار.


بنى سويف

صحة بنى سويف

تعيين المتعاقدين

محافظ بنى سويف

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