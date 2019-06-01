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محافظ بنى سويف: توريد 174 ألف طن قمح بنسبة 85% من إجمالى الطاقة التخزينية

السبت، 01 يونيو 2019 02:05 م
محافظ بنى سويف: توريد 174 ألف طن قمح بنسبة 85% من إجمالى الطاقة التخزينية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن إجمالى كميات الأقماح التى تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع، وصل إلى 174ألف و151طن، منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الماضى، وذلك طبقاً للتقرير اليومى الذى تعده لجنة توريد القمح، بنسبة 85% من إجمالى الطاقة التخزينية المتوفرة بالمحافظة والتى تقدر 206 ألف طن (صوامع وشون وهناجر) .

من جهته أشار مصطفى راشد رئيس لجنة توريد القمح، فى بيان صادر عن محافظة بنى سويف، إلى انتظام أعمال التوريد واستلام المحصول بشكل سلس ومنتظم دون معوقات أومشكلات فى محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، لافتا إلى أنه "تفعيلاً لقرار وزارة التموين" سيتم إيقاف العمل بكافة المواقع التخزينية "أول وثانى" أيام عيد الفطر المبارك، على أن تستأنف أعمال التوريد ثالث أيام العيد، ومنوها عن توجيهات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر بالإعلان عن هذه المواعيد فى أماكن واضحة وظاهرة بكافة المواقع التخزينية.

يُذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129 ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن.

 

 


بنى سويف

قمح بنى سويف

توريد القمح

صوامع سدس

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