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محافظ المنوفية يسلم عقود المشاريع الفائزة بمسابقة " مفتاح مشروعك "

السبت، 01 يونيو 2019 01:12 م
محافظ المنوفية يسلم عقود المشاريع الفائزة بمسابقة " مفتاح مشروعك " اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى

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سلم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عقود المشاريع الفائزه بمسابقة " مفتاح مشروعك " بالمنوفية ، بحضور سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية .

حيث تم تنفيذ هذة المسابقة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات علي مستوي الجمهورية لدعم رواد الاعمال لإقامة المشروعات " في أي مجال صناعي ، خدمي ، تجاري ، إنتاجي" من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الاعمال لتشجيع كافة الشباب علي إقامة مشروعات إبتكارية لها جدوي إقتصادية بمراكز الشباب .

وأكد محافظ المنوفية إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب لخلق جيل من رواد الأعمال وكذلك تعاون كافة أجهزة الدولة لدعمهم .

جدير بالذكر أن المشاريع الفائزة بالمسابقة بالمنوفية هما مشروع تصنيع أجهزة رياضية ومشروع تصنيع شنط وسيحصل كل مشروع علي قرض قيمتة  100 ألف جنية بالإضافة إلي الدعم الغير مادي من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

 


محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

تسليم عقود

مسابقة مفتاح مشروعك

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