سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يوجه رؤساء المدن برفع اتلال القمامة استجابة لشكاوى اهالى مركز ابو كبير

السبت، 01 يونيو 2019 01:58 م
محافظ الشرقية يوجه رؤساء المدن برفع اتلال القمامة استجابة لشكاوى اهالى مركز ابو كبير اتلال القمامة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب أهالى قرية هربيط مركز أبو كبير محافظة الشرقية  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برفع أكوام القمامة من القرية والقرى المجاورة.

وقال جمال ضلام من أهالى المنطقة أن تلال القمامة تحاصر منازلنا وتجلب القوارض والقطط والكلاب الضالة، فضلا عن الناموس والبعوض الذي يملأ الشوارع والمنازل ليلا ونهارا، حيث تنتشر تلال القمامة  بمدخل قرية  هربيط وقرية أبوحسين وقرية كفر النصيري وهو الممر الرئيسي لرئيس الوحدة المحلية بهربيط  ذهابا وإيابا.
 

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لـ" اليوم السابع "،  أنه أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكاثر البعوض والحشرات


 

 


الشرقيه

محافظة الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مجالس مدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم الشرقية: فتح التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

السبت، 01 يونيو 2019 01:50 م

محافظ الشرقية يتقدم جنازة الشهيد عمر ياسر.. ويؤكد: دماؤكم لن تضيع هباءً

السبت، 01 يونيو 2019 01:19 م

محافظ الشرقية: نحتاج للتعاقد مع 600 عامل وسائق لحل منظومة النظافة

السبت، 01 يونيو 2019 12:20 م

اليوم.. احتفالية كبرى بقصر ثقافة الزقازيق بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة

السبت، 01 يونيو 2019 06:00 ص

أهالى عزبة أبو زيد بالشرقية يطالبون بإعادة توصيل أسلاك الكهرباء

السبت، 01 يونيو 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة