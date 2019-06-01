محافظ الشرقية يوجه رؤساء المدن برفع اتلال القمامة استجابة لشكاوى اهالى مركز ابو كبير

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أهالى قرية هربيط مركز أبو كبير محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برفع أكوام القمامة من القرية والقرى المجاورة.

وقال جمال ضلام من أهالى المنطقة أن تلال القمامة تحاصر منازلنا وتجلب القوارض والقطط والكلاب الضالة، فضلا عن الناموس والبعوض الذي يملأ الشوارع والمنازل ليلا ونهارا، حيث تنتشر تلال القمامة بمدخل قرية هربيط وقرية أبوحسين وقرية كفر النصيري وهو الممر الرئيسي لرئيس الوحدة المحلية بهربيط ذهابا وإيابا.



ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لـ" اليوم السابع "، أنه أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكاثر البعوض والحشرات



