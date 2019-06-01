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محافظ الشرقية يتقدم جنازة الشهيد عمر ياسر.. ويؤكد: دماؤكم لن تضيع هباءً

السبت، 01 يونيو 2019 01:19 م
محافظ الشرقية يتقدم جنازة الشهيد عمر ياسر.. ويؤكد: دماؤكم لن تضيع هباءً جنازة الشهيد عمر ياسر
الشرقية - إيمان مهنى

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تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء جرير مصطفى مدير الأمن، جنازة النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبو حماد والذي استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى، وبطلق نارى أثناء مطاردة لمسلحين سرقوا سيارة بالإكراه.
 
وخرج جثمان الشهيد ملفوف بالعلم المصري ، من مسجد قرية سنهوت مركز منيا القمح ،  في جنازة عسكرية مهيبة ،شارك فيها الآلاف من المواطنين و قيادات التنفيذية و الجامعية والرياضية من زملاء والد الشهيد الدكتور ياسر عبدالعظيم عميد كلية التربية الرياضية الأسبق.
 
 أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطني مؤكداً على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءً سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان..
 
وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للعناصر الإجرامية، والقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
 
جنازة الشهيد عمر ياسر (1)
جنازة الشهيد عمر ياسر

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (1)
جنازة الشهيد عمر ياسر

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (2)
جنازة الشهيد عمر ياسر

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (3)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (4)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (2)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (3)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (4)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (5)
جنازة الشهيد عمر ياسر
جنازة الشهيد عمر ياسر (1)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (2)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (3)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (4)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (5)
جنازة الشهيد عمر ياسر

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (6)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 

جنازة الشهيد عمر ياسر (7)
جنازة الشهيد عمر ياسر 

 


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