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محافظ الشرقية: نحتاج للتعاقد مع 600 عامل وسائق لحل منظومة النظافة

السبت، 01 يونيو 2019 12:20 م
محافظ الشرقية: نحتاج للتعاقد مع 600 عامل وسائق لحل منظومة النظافة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء، بالتعاقد مع 500 عامل نظافة و 100 سائق، وتدبير اعتماد مالى لدعم منظومة النظافة لإنشاء 2 مدفن صحى و2 مصنع تدوير قمامة بطاقة 5 خطوط لكل مصنع بمركزى بلبيس والحسينية.

وأشار المحافظ، فى بيان له اليوم السبت، إلى توافر الأرض التى سيقام عليها المصنعين، وتدبير اعتماد مالى لاستكمال ازدواج طريق الزقازيق أبو كبير بطول 23 كم وبتكلفة مالية مبدئية 250 مليون جنيه، وتدبير الاعتماد المالى لرفع كفاءة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة بتكلفة مالية تبلغ مليار و400 مليون .

فى سياق متصل، أشار إلى مجهودات وحدة التدخل البيئى السريع للتخلص من تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، والتى تم إنشاؤها حديثاً، حيث قامت الوحدة بنقل مايقرب من 24 ألف م2 من التراكمات القديمة فى عدد من مراكز المحافظه، موضحاً أنه تم التنسيق مع 133 جمعية أهلية للمشاركة فى منظومة النظافة لجمع القمامة بنطاق الوحدات المحلية والقرى التابعة لها من المنبع، وذلك من خلال ثلاث ورديات صباحية ومسائية وليلية تؤدى الخدمة لعدد 200 قرية بنطاق المحافظة.

 

 

 

 


الشرقية

منظومة النظافة

مشكلة القمامة

محافظ الشرقية

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