محافظة كفر الشيخ يوفق على صرف 129 ألف جنيه لاستكمال مبنى الإسعاف

وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على صرف 129 ألف جنيه من صندوق الرعاية الصحية لاستكمال مبنى الإسعاف بمدينة برج البرلس، بالإضافة إلى مبلغ 273 الف جنيه تم صرفها من قبل لضمان الانتهاء من الأعمال ودخوله الخدمة، للصالح العام.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على فتح تخصص الملابس الجاهزة على نظام التعليم الفنى المزدوج بمدارس "كفرالشيخ الصناعية بنات بكفرالشيخ، وقلين الصناعية المشتركة، وبيلا الصناعية بنات"، طبقاً للقانون، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم الفنى بالمديرية لبحث إمكانية فتح فصول ملحقة، تعليم مزدوج، بتلك المدارس، وتوصلت اللجنة إلى إمكانية فتح تلك الفصول، ولكن يحظر تغيير استخدام مدرسة فنية أو فراغ تعليمى أو فتح فصول ملحقة بمدرسة قائمة أو تشغيلها فترة إضافية إلا بعد أخذ رأى الهيئة العامة للأبنية التعليمية واعتماد محافظ الإقليم ووزير التربية والتعليم، وذلك طبقا للقرار الوزارى 407 لسنة 2011، والقرار 444 لسنة 2015م، والصالح العام.