سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 10:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة كفر الشيخ يوفق على صرف 129 ألف جنيه لاستكمال مبنى الإسعاف

السبت، 01 يونيو 2019 10:01 م
محافظة كفر الشيخ يوفق على صرف 129 ألف جنيه لاستكمال مبنى الإسعاف الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على صرف 129 ألف جنيه من صندوق الرعاية الصحية لاستكمال مبنى الإسعاف بمدينة برج البرلس، بالإضافة إلى مبلغ 273 الف جنيه تم صرفها من قبل لضمان الانتهاء من الأعمال ودخوله الخدمة، للصالح العام.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على فتح تخصص الملابس الجاهزة على نظام التعليم الفنى المزدوج بمدارس "كفرالشيخ الصناعية بنات بكفرالشيخ، وقلين الصناعية المشتركة، وبيلا الصناعية بنات"، طبقاً للقانون، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم الفنى بالمديرية لبحث إمكانية فتح فصول ملحقة، تعليم مزدوج، بتلك المدارس، وتوصلت اللجنة إلى إمكانية فتح تلك الفصول، ولكن يحظر تغيير استخدام مدرسة فنية أو فراغ تعليمى أو فتح فصول ملحقة بمدرسة قائمة أو تشغيلها فترة إضافية إلا بعد أخذ رأى الهيئة العامة للأبنية التعليمية واعتماد محافظ الإقليم ووزير التربية والتعليم، وذلك طبقا للقرار الوزارى 407 لسنة 2011، والقرار 444 لسنة 2015م، والصالح العام.

 

 

 


التعليم المزدوج

برج البرلس

الابنية التعليمية

محافظة كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة